Anadolu: землетрясение в Турции унесло жизни 14 014 человек

© Фото: Serdar Ozsoy, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Количество жертв разрушительного землетрясения в Турции с эпицентром в регионе Кахраманмараш превысило 14 тысяч человек. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 14 014, получили травмы 63 794 человека», - цитирует главу государства агентство Anadolu.

Эрдоган пообещал расселить всех лишившихся крова во время землетрясения, а разрушенные провинции восстановить в течение года. Тяжелые последствия от землетрясения и в соседней Сирии, где, по данным Al Jazeera, погибли 3 162 человека.

Трагедия в Турции произошла 6 февраля. Подземные толчки магнитудой больше семи сотрясли 10 регионов республики. Колебания земли ощущались также в Сирии, Ираке и Ливане.