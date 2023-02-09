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Минобороны России сообщает об уничтожении украинских самолетов МиГ-29 и Су-25

14:36 09.02.2023
Украинский истребитель МиГ-29 сбит в районе Новопавловки в ДНР, а штурмовик Су-25 уничтожен в районе Херсона.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В МО РФ заявили об уничтожении украинских самолетов в небе над ДНР и в районе города Херсон. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Вторым уничтоженным самолетом врага оказался штурмовик Су-25, который стал жертвой наших зенитчиков в районе города Херсон.

Кроме этого, расчеты российских средств ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников и сбили 13 украинских снарядов РСЗО HIMARS американского производства. Это произошло в районах населенных пунктов Таволжанка, Лозовая (Харьковская область), Кирилловка (ДНР), Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка, Наугольная (ЛНР), Водяное (Запорожская область), Князе-Григоровка (Херсонская область). 

Игорь Конашенков подвел итог суточной работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России. Огневое поражение нанесено 83 артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам противника в 116 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 384 самолетов, 206 вертолетов, 3 057 беспилотников, 403 ЗРК, 7 798 танков и других боевых бронированных машин, 1 012 боевых машин РСЗО, 4 034 орудий и минометов, а также 8 302 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков рассказал об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Угледара.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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