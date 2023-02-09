В МО РФ сообщили об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Угледара

Также Игорь Конашенков рассказал, что на Южно-Донецком направлении за сутки было уничтожено свыше 85 украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского склада с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ», - сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о ситуации на Южно-Донецком направлении. Нанесено поражение живой силе и технике подразделений бригады морской пехоты, танковой и механизированной бригад в районах Водяного и Угледара. Конашенков назвал суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике. Уничтожены более 85 украинских боевиков, танк, три БМП, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три буксируемые гаубицы: 152-мм «Мста-Б», а также 152-мм Д-20 и 122-мм Д-30.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений бригады теробороны и мехбригады в Харьковской области и ЛНР. Уничтожено до 30 украинских боевиков и несколько единиц техники, включая 155-мм буксируемую гаубицу M777 американского производства.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям украинской бригады теробороны, механизированной, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад в ДНР, ЛНР и районе Серебрянского лесничества. Суточные потери ВФУ в личном составе превысили 110 человек. Уничтожены несколько единиц техники и склад боеприпасов в Харьковской области.

Конашенков сообщил о наступлении на Донецком направлении. По его словам, уничтожено до 90 украинских боевиков и несколько единиц военной техники, включая американскую 155-мм самоходную гаубицу M109 и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. В районах Славянска, Авдеевки и Малиновки уничтожены четыре склада украинских артиллерийских боеприпасов.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены гаубица «Мста-Б» и три крупнокалиберных миномета. В районах Николаевки и Чернобаевки поражены четыре склада боеприпасов.

Кроме того, украинский истребитель МиГ-29 сбит в районе Новопавловки в ДНР, а штурмовик Су-25 уничтожен в районе Херсона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов