Осужденного за госизмену Сафронова уволили из Роскосмоса

В Роскосмосе пояснили, что с момента задержания и до последнего времени Иван Сафронов оставался сотрудником госкорпорации, но зарплату не получал.

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Осужденный на 22 года за государственную измену Иван Сафронов уволен из Роскосмоса, где он занимал должность советника гендиректора. Об этом заявили в госкорпорации.

«В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации - в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы», - приводит ТАСС заявление пресс-службы Роскосмоса.

В сентябре прошлого года Мосгорсуд признал Сафронова виновным в государственной измене. Помимо 22-летнего срока заключения, Сафронова обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей и назначили два года ограничения свободы после отбытия наказания.

Правоохранители задержали бывшего советника гендиректора 7 июля 2020 года. Сафронову вменялась работа на иностранные спецслужбы и передача им секретных данных.