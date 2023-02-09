Рябков заявил о последствиях для стран Запада после статьи Херша о «Северных потоках»

По словам дипломата, западным странам теперь сложно притворяться непричастными к теракту на газопроводах в связи с публикацией американского журналиста.

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Итоги расследования американского журналиста Сеймура Херша не стали неожиданными для Москвы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, произошедшее на газопроводах является возмутительным вооруженным нападением.

«Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться», - подчеркнул он.

Также замглавы МИД заявил, что в России и раньше осознавали, что страны Запада пытаются сделать вид, что идет расследование, к которому нельзя подключать экспертов из РФ, что, в сущности, является «дымовой завесой».

«Рыльца в пуху, и здесь уже сложно делать вид о собственной непричастности», - сказал Рябков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Херша об организации Соединенными Штатами диверсии на «СП», заявил, что появление такого материала подтверждает необходимость международного расследования, чтобы мир мог узнать правду о том, что произошло.