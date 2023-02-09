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Bloomberg: главный специалист Белого дома по России уходит в отставку

Сергей Лебедев
01:42 09.02.2023
Эрик Грин покидает дипломатическую службу после более трех десятков лет работы.
Bloomberg: главный специалист Белого дома по России уходит в отставку
© Фото: Piers Cavendish Impact Photos Globallookpress
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Главный советник американского президента Джо Байдена по России в Совете национальной безопасности США Эрик Грин уходит в отставку. Он покидает дипломатическую службу после более трех десятков лет работы.

«Эрик играл центральную роль в наших усилиях здесь, в Совете национальной безопасности. Его идеи и действия оказывались решающими», - передает Bloomberg слова советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Эрик Грин перешел в Белый дом из Государственного департамента США. Там он занимал различные должности, в том числе руководил российским отделом.

Напомним, в конце прошлого года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси допустила возможность покинуть свой пост. Она заявила, что на ее решение могло повлиять нападение, в ходе которого пострадал ее муж.

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