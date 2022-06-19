Умер советский политик, один из соратников Ельцина Геннадий Бурбулис

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Умер советский и российский политик, один из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства Геннадий Бурбулис. Политический деятель скончался на 77-м году жизни.

РБК со ссылкой на азербайджанские СМИ пишет, что Бурбулис скончался днем в воскресенье, 19 июня, в одном из отелей Баку. Утверждается, что ранее он прибыл в столицу Азейрбаджана для участия в международном форуме.

Напомним, Бурбулис участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Он также был первым заместителем председателя правительства России в 1991–1992 годах.

В начале мая в возрасте 87 лет умер один из авторов Беловежских соглашений, бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. СМИ сообщили, в марте политик перенес коронавирусную инфекцию, а в конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий COVID-19.