Лавров прибыл с рабочим визитом в Ирак

Ирак станет первой страной в турне российского министра, далее он посетит Мали, Мавританию и Судан.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочей поездкой в Ирак. Отмечено, что глава МИД РФ в понедельник 5 февраля проведет переговоры с иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдуллатыфом Рашидом, спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси, а также бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури Аль-Малики.

О визите главы МИД РФ в Багдад проинформировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ирак - первая страна в турне российского министра. Следом Лавров посетит Мали, Мавританию и Судан.

Ранее Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. В частности, в ходе встречи российский министр проинформировал египетского коллегу о ходе специальной военной операции на Украине. Кроме того, Лавров сообщил, что получил от египетского коллеги послание по украинской тематике от коллег из США после поездки госсекретаря Штатов Энтони Блинкена в Каир.