НАК: уничтоженным в Ставропольском крае террористам предлагали сложить оружие

Ликвидированные в Ставрополье боевики готовили теракт на одной из железнодорожных станций края.

© Видео: НАК © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

В Национальном антитеррористическом комитете рассказали подробности ликвидации бандитов, готовящих теракт на одной из железнодорожных станций в Ставропольском крае. На время проведения контртеррористических мероприятий жителей хутора Петровский, где засели злоумышленники, пришлось эвакуировать.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае органами ФСБ РФ была получена информация о скрывавшихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитах, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций <...> Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь и были нейтрализованы», - говорится в сообщении НАК.

Сейчас на месте спецоперации проводятся необходимые мероприятия с привлечением экспертов. В результате боестолкновения с бандитами сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Ранее стало известно о ликвидации спецслужбами ячейки исламистов в Москве и Красноярске, боевики которой занимались вербовкой и отправкой в Сирию бандитов.