В стране и мире Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до трех Анна Назайкина По словам губернатора области Травникова, в результате ЧП пострадали двое детей. © Видео: ГУ МЧС по Новосибирской области © Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области Читайте нас на: Количество жертв при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске увеличилось до трех, сообщил губернатор области Андрей Травников в эфире телеканала «Россия 24». Кроме того, по словам главы региона, в числе пострадавших двое детей. Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков отправился в Новосибирск на место трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали технике безопасности. Очевидица произошедшего описала корреспонденту «Звезды», какими были первые минуты после взрыва газа. Экспертное мнение и аналитика