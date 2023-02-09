Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до трех
По словам губернатора области Травникова, в результате ЧП пострадали двое детей.
© Видео: ГУ МЧС по Новосибирской области © Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Количество жертв при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске увеличилось до трех, сообщил губернатор области Андрей Травников в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, по словам главы региона, в числе пострадавших двое детей.
Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков отправился в Новосибирск на место трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали технике безопасности.
Очевидица произошедшего описала корреспонденту «Звезды», какими были первые минуты после взрыва газа.