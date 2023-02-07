Сотрудники ФСБ разгромили ячейку исламистов в Москве и Красноярске

По версии следствия, задержанные занимались вербовкой и переправкой боевиков в Сирию.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Красноярске четверых вербовщиков запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Подозреваемые занимались переправкой боевиков в Сирию.

«Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По версии следствия, задержанные пособники террористов занимались вербовкой боевиков, призывали к совершению террористических актов. В квартире, где были задержаны подозреваемые, найдены пропагандистские видеоматериалы, книги, телефоны и банковские карты. Возбуждено уголовное дело.

В конце января в Крыму был задержан боевик из украинского националистического батальона. Житель Севастополя добровольно вступил в ряды радикалов еще в 2016 году.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.