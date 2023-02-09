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Морпехи ТОФ освободили от украинских боевиков населенный пункт

07:35 09.02.2023
Штурмовые группы действуют скрытно при поддержке танков и бронетранспортеров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России продолжают наступление на позиции украинских боевиков. Ежедневно они освобождают от националистов новые населенные пункты. Министерство обороны показало кадры боевой работы штурмовой группы, выполняющей задачи в зоне специальной операции.

Военные скрытно вошли в поселок и приступили к поэтапному взятию под контроль жилых домов и улиц. Ведение штурмовых действий поддерживают экипажи танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты ТОФ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ «Мста-С» Южного военного округа. Расчеты самоходок бьют по огневым позициям врага, громят бронетехнику, а также артиллерийские и минометные батареи боевиков. 

Достается от самоходной артиллерии и средствам ПВО, пунктам управления и дотам. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

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