Вице-спикер Совфеда РФ заявил, что СФ и ГД работают над проектом документа, в котором предложат парламентам стран мира рассказать о действующих на их территориях биолабораториях США.

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Совет Федерации и Государственная дума России могут обратиться к парламентам нескольких стран мира 15 февраля с предложением рассказать о действующих на их территории биолабораториях США. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Мы договорились к 15 февраля подготовить обращение к парламентам мира», - приводит его слова РИА Новости.

В своем обращении к парламентам мира представители СФ и ГД также предложат им обратиться к собственным правительствам с вопросом о проведении на территории их стран биологических исследований США, объяснил Косачев.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты проводили связанные с ВИЧ-инфекцией эксперименты, подопытными в которых выступили украинские военные. Он также подчеркнул, что самые спорные с точки зрения международного права опыты американцы обычно проводят за пределами США.