Российский боксер Бетербиев победил британца Ярда и защитил три титула чемпиона мира

Поединок завершился в восьмом раунде вскоре после того, как россиянин отправил британца в нокдаун.

© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу в поединке с британцем Энтони Ярдом. Бой состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли». На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO.

Для определения сильнейшего боксерам хватило восьми раундов. В одной из своих атак Бетербиев отправил Ярда в нокдаун. Оппонент смог продолжить поединок, но его угол выбросил полотенце. Таким образом россиянин победил техническим нокаутом, пишет «Чемпионат». После одержанного на «Уэмбли» триумфа, Бетербиев имеет в своем активе 19 побед и ни одного поражения. Ярд выходил в ринг 26 раз, три из которых закончились его поражением.

Ранее экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов положительно оценил восстановление российских спортсменов в рейтингах Всемирной боксерской организации. С его слов, это необходимо для реальной конкуренции.