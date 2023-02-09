Армия Армия спецоперация ТЕГИ

Российские танкисты «обкатали» модернизированные Т-80БВМ на полигоне в тыловой зоне СВО

05:15 09.02.2023
Модернизированные боевые машины благодаря различным камерам, датчикам, специальному ПО и тепловизору дают возможность существенно расширить возможности по контролю за обстановкой на поле боя.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры «обкатки» экипажами танков Т-80БВМ в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие мотострелкового соединения отрабатывают боевые задачи на модернизированных боевых машинах на полигоне в тыловой зоне спецоперации.

Операторы-наводчики и командиры бронетехники используют современные, компьютеризированные системы управления огнем при стрельбе по мишеням из 125-мм пушки и 7,62-мм зенитных пулеметов на дистанции до четырех километров. Механики-водители в свою очередь оттачивают мастерство управления танком в условиях бездорожья и сложного рельефа местности.

Новые танки позволяют существенно расширить возможности по контролю за обстановкой на поле боя благодаря использованию различных камер, датчиков, специального программного обеспечения и установленного тепловизора.

«Сейчас обычно выезжаем на позицию, работаем на дальних дистанциях, то есть полупрямой наводкой. Первый танк выезжает, ему дают корректировку с воздуха, он отрабатывает, затем откатывается, выезжает другой танк, и так поочередно. На данном объекте большой плюс: на нем установлен тепловизор. Ночью очень хорошо все видно, то есть теплые объекты они все отображаются. Там, где противник не ожидает нас увидеть, мы их видим», - сказал командир танкового взвода с позывным «Кетан».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры совместной подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» и операторов малоразмерных дронов, действующих в связке для более точного нанесения огневого поражения противнику. Действуя совместно с беспилотником, танковый экипаж, помимо данных о полосе выдвижения к огневому рубежу и препятствиях на его пути, получает более актуальные координаты целей и вносит корректировки для максимально эффективного ведения огня.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:49 В стране и мире
Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте
22:10 В стране и мире
МЧС РФ опубликовали фото из Хатая, где под завалами могут находиться россияне
21:26 В стране и мире
Видео
Основатель Pink Floyd Уотерс призвал осудить тех, кто спровоцировал конфликт России и Украины
17:07 ОПК
Видео
Конструктор Рыков рассказал о доработке систем ПВО для противодействия HIMARS
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.