Российские танкисты «обкатали» модернизированные Т-80БВМ на полигоне в тыловой зоне СВО

Модернизированные боевые машины благодаря различным камерам, датчикам, специальному ПО и тепловизору дают возможность существенно расширить возможности по контролю за обстановкой на поле боя.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры «обкатки» экипажами танков Т-80БВМ в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие мотострелкового соединения отрабатывают боевые задачи на модернизированных боевых машинах на полигоне в тыловой зоне спецоперации.

Операторы-наводчики и командиры бронетехники используют современные, компьютеризированные системы управления огнем при стрельбе по мишеням из 125-мм пушки и 7,62-мм зенитных пулеметов на дистанции до четырех километров. Механики-водители в свою очередь оттачивают мастерство управления танком в условиях бездорожья и сложного рельефа местности.

Новые танки позволяют существенно расширить возможности по контролю за обстановкой на поле боя благодаря использованию различных камер, датчиков, специального программного обеспечения и установленного тепловизора.

«Сейчас обычно выезжаем на позицию, работаем на дальних дистанциях, то есть полупрямой наводкой. Первый танк выезжает, ему дают корректировку с воздуха, он отрабатывает, затем откатывается, выезжает другой танк, и так поочередно. На данном объекте большой плюс: на нем установлен тепловизор. Ночью очень хорошо все видно, то есть теплые объекты они все отображаются. Там, где противник не ожидает нас увидеть, мы их видим», - сказал командир танкового взвода с позывным «Кетан».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры совместной подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» и операторов малоразмерных дронов, действующих в связке для более точного нанесения огневого поражения противнику. Действуя совместно с беспилотником, танковый экипаж, помимо данных о полосе выдвижения к огневому рубежу и препятствиях на его пути, получает более актуальные координаты целей и вносит корректировки для максимально эффективного ведения огня.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.