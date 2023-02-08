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Цаликов и Кириллов открыли новый экспериментально-лабораторный корпус 27-го НЦ МО РФ

Алексей Кошкин
19:50 08.02.2023
В честь Дня российской науки и за заслуги перед страной первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов от имени президента вручил боевое знамя центра войск РХБЗ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В День российской науки первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов и начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов открыли новый экспериментально-лабораторный корпус 27-го Научного центра Минобороны России. В нем военные специалисты и ученые радиационной, химической и биологической защиты будут проводить свои исследования и разработки для Вооруженных сил Российской Федерации.

Войска РХБЗ занимаются в том числе ликвидацией последствий разного рода аварий на химических и биологически опасных объектах. Но на экспозиции научных достижений Военной академии имени Маршала Тимошенко и других научно-исследовательских организаций МО РФ можно убедиться, что спектр задач растет в зависимости от вопросов, продиктованных угрозами сегодняшнего дня.

Военнослужащие войск РХБЗ постоянно находятся на передовой. Именно они вскрыли сеть биолабораторий на Украине.

В зоне спецоперации специалисты выполняют наисложнейшие задачи. Следят они и за радиационным фоном. Последняя разработка - очки, с помощью которых можно зафиксировать и даже увидеть радиацию.

«Актуально использование этой аппаратуры при радиационном мониторинге в ходе проведения массовых, спортивных, культурных, экономических мероприятий», - сказал начальник лаборатории Дмитрий Кожевников.

В честь праздника и за заслуги перед страной и армией Руслан Цаликов от имени президента вручил боевое знамя центра войск РХБЗ. Первый замглавы Минобороны подчеркнул, что его специалисты вносят весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны.

«Это место, где сочетаются и воинская доблесть, и высочайшие научные достижения, высокие человеческие знания. Служит это все на благо людям, потому что никогда в истории нашей страны, в истории мировой ни Вооруженные силы России, ни представители отдельных видов и родов, славные войска РХБЗ никогда не вступали ни в какие действия с целью принести вред. Всегда действовали только с одной задачей - защитить, обеспечить и вселить уверенность», - заявил Руслан Цаликов.

Вместе со знаменем была вручена и грамота главы государства. Поздравления от Совета Федерации, ветеранов, заслуженных ученых и юнармейцев, а также вручение госнаград, дипломов и сертификатов на научную деятельность - еще одна приятная традиция в праздник российской науки. Их получили из рук первого замминистра обороны и начальника войск РХБЗ наиболее отличившиеся специалисты научных организаций. Исследующие, разрабатывающие и работающие над техническим суверенитетом для обороны страны.

Одним из главных помощников специалистов войск РХБЗ является их техника. В Научном центре продемонстрированы две новейшие машины РХМ-9 на базе автомобиля «Тайфун» и РХМ-8 на базе «Тигра». Сейчас войска РХБЗ выполняют боевые задачи в зоне СВО и даже несут боевое дежурство на Запорожской АЭС.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России имеет более 20 тысяч документов о военной биологической программе США на Украине. Генерал-лейтенант добавил, что полученная информация подтверждает намерение Минобороны США создать компоненты биологического оружия, а также испытать их на гражданах Украины и других стран по периметру наших границ.

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