Армия Армия Армия

Корреспондент «Звезды» побывал в одном окопе с бойцами батальона «Русь»

Роман Закурдаев
19:06 08.02.2023
Военный корреспондент Роман Закурдаев показал, как выглядят блиндажи и окопы бойцов батальона «Русь», выполняющих задачи в зоне спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Еще совсем недавно на позициях велась активная оборона. Сейчас противник отброшен на значительное расстояние. По сути, это вторая линия обороны. Рядом находятся стратегически важные пути снабжения. Боевое дежурство здесь несут добровольцы из батальона «Русь» 1-го Донецкого армейского корпуса.

«Не первый раз находимся на позициях этого добровольческого батальона. Хочется отметить образцовые окопы, блиндажи, которые здесь бойцы сделали. Есть даже бетонные перекрытия. Разветвленная сеть. Повсюду бойницы, с которых можно вести наблюдение и стрельбу по противнику», - рассказал корреспондент Роман Закурдаев.

В одном окопе и бывшие шахтеры, и инженеры, и учителя. Многие находятся с первых дней спецоперации и будут там до полного освобождения Донбасса. Враг отброшен на несколько километров, но бдительности здесь не теряют. Уже почти заканчивая работать, съемочная группа услышала над головой звук беспилотника.

«На всякий случай спустились в блиндаж, чтобы коптер не сбросил какой-нибудь боеприпас», - пояснил Закурдаев.

Чей именно коптер работает в таких идеальных погодных условиях, наш или противника, нет времени выяснять. Журналисты вместе с бойцами уходят небольшими группами в безопасное место.

Ранее корреспондент «Звезды» Наталья Панталева показала, как беспилотники «Орлан» не дают жить спокойно врагу в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:40 В стране и мире
Основатель Pink Floyd Уотерс выступает на заседании СБ ООН по Украине
17:43 В стране и мире
BFM: Зеленский из Лондона отправится в Париж на встречу с Макроном
17:07 ОПК
Видео
Конструктор Рыков рассказал о доработке систем ПВО для противодействия HIMARS
17:28 В стране и мире
Журналист Херш: диверсию на «Северных потоках» координировал советник Байдена Салливан
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.