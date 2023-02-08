Корреспондент «Звезды» побывал в одном окопе с бойцами батальона «Русь»

Военный корреспондент Роман Закурдаев показал, как выглядят блиндажи и окопы бойцов батальона «Русь», выполняющих задачи в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Еще совсем недавно на позициях велась активная оборона. Сейчас противник отброшен на значительное расстояние. По сути, это вторая линия обороны. Рядом находятся стратегически важные пути снабжения. Боевое дежурство здесь несут добровольцы из батальона «Русь» 1-го Донецкого армейского корпуса.

«Не первый раз находимся на позициях этого добровольческого батальона. Хочется отметить образцовые окопы, блиндажи, которые здесь бойцы сделали. Есть даже бетонные перекрытия. Разветвленная сеть. Повсюду бойницы, с которых можно вести наблюдение и стрельбу по противнику», - рассказал корреспондент Роман Закурдаев.

В одном окопе и бывшие шахтеры, и инженеры, и учителя. Многие находятся с первых дней спецоперации и будут там до полного освобождения Донбасса. Враг отброшен на несколько километров, но бдительности здесь не теряют. Уже почти заканчивая работать, съемочная группа услышала над головой звук беспилотника.

«На всякий случай спустились в блиндаж, чтобы коптер не сбросил какой-нибудь боеприпас», - пояснил Закурдаев.

Чей именно коптер работает в таких идеальных погодных условиях, наш или противника, нет времени выяснять. Журналисты вместе с бойцами уходят небольшими группами в безопасное место.

Ранее корреспондент «Звезды» Наталья Панталева показала, как беспилотники «Орлан» не дают жить спокойно врагу в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов