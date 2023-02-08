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Замминистра обороны Панков наградил лучших военных ученых

18:08 08.02.2023
Награжденные внесли значимый вклад в развитие российской военной науки, отметил заместитель министра обороны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков наградил лучших военных ученых. Церемония прошла в День российской науки в Национальном центре управления обороной РФ.

Награды получили авторы лучших научных работ в Вооруженных силах РФ и лауреаты конкурса «Лучший молодой ученый Министерства обороны Российской Федерации».

Награжденные научные коллективы внесли наиболее значимый вклад в развитие российской военной науки, отметил Панков. Он добавил, что результаты их деятельности по достоинству отмечены Министерством обороны РФ.

Замминистра также обратил внимание на вклад руководящего состава органов военного управления, научно-исследовательских организаций и военных вузов.

«Это заслуга прежде всего ученых, но, без сомнения, это заслуга и руководителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций, вузов», - сказал он.

Конкурсными комиссиями Минобороны России в 2022 году рассмотрены 84 научные работы и 17 конкурсных дел. Bсeгo в конкурсах приняли участие более 300 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений МО РФ.

Ранее президент России Владимир Путин наградил начальника лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ Ивана Фисенко за разработку технологии испытаний сложных технических устройств.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов

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