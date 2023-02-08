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Ученый РАН Пулинец допустил землетрясение на Кавказе

Анна Касаткина
17:10 08.02.2023
Землетрясение в Турции может спровоцировать подземные толчки в других странах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Serguei Fomine, RussianLook, GlobalLookPress
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Землетрясение в Турции может спровоцировать подземные толчки в ряде регионов, включая Кавказ. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Он напомнил, что после подобных крупных землетрясений наблюдается серия афтершоков - земной коре нужно изменить конфигурацию и вновь достичь устойчивого состояния.

«Это характеризуется серией дополнительных толчков, они все будут меньше... Идет процесс затухания. Поскольку это большая была магнитуда, то это будет длиться еще неделю-две», - отметил собеседник.

Пулинец уточнил, что магнитуда этих подземных толчков будет снижаться постепенно: накануне в Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, затем будет 4 и так далее.

Помимо этого, считает ученый, новые землетрясения могут возникать в других регионах, если там уже существовало некое «напряжение».

«Возможно инициирование уже не таких крупных землетрясений в соседствующих регионах: Кавказ, Азербайджан, Казахстан», - добавил Пулинец.

В Турции в понедельник произошло землетрясение, повлекшее за собой множество разрушений. Сильные подземные толчки также наблюдались в Сирии. На данный момент известно о более 8,5 тысячи погибших и почти 50 тысяч пострадавших в Турции. В САР погибли 1,2 тысячи человек, пострадали более двух тысяч.

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