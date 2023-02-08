ОПК Опубликованы кадры процесса сборки зенитных ракетных комплексов «Тор» в Ижевске Владислав Кустов Корреспондент «Звезды» отметил, что в цеху, который посетила съемочная группа, производится уже финальная сборка комплексов. Наружу они выезжают, уже готовые выполнять боевые задачи. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов посетил завод «Купол» в Ижевске. Там производят зенитные ракетные комплексы «Тор», которые успешно показывают себя в ходе специальной военной операции. «Цикл производства здесь непрерывный. Вот на эту машину уже установили антенно-пусковое устройство, рядом настраивают все системы в другой машине, а вот шасси, оно приехало в цех совсем недавно», - прокомментировал корреспондент. Он отметил, что в этом цеху происходит уже финальная сборка. Отсюда комплексы «Тор» выезжают, готовые к выполнению боевых задач. Ранее «Звезда» показала уникальные кадры погружения подводного крейсера «Тула» от первого лица. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика