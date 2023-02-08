Конструктор Рыков рассказал о доработке систем ПВО для противодействия HIMARS

На заводе «Купол» производят зенитные ракетные комплексы «Тор», которые успешно показывают себя в ходе специальной военной операции.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» Илья Рыков рассказал «Звезде» о российских системах ПВО, которые после доработки смогут противостоять американским РСЗО HIMARS.

«Те цели, по которым мы начали работать и с которыми раньше не встречались, не было возможности отработки. Это всем известные HIMARS, мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями», - сказал он.

На заводе «Купол» производят зенитные ракетные комплексы «Тор», которые успешно показывают себя в ходе специальной военной операции.

В цеху, где происходит уже финальная сборка, побывал наш корреспондент Владислав Кустов.