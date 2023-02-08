Врач рассказала о геморрагическом шоке у раненной в Химках пятиклассницы

Медик считает, что девочку оперативно привезли в больницу, благодаря чему удалось оказать своевременную помощь.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Главный врач больницы, где в настоящий момент находится девочка, раненная ножом в химкинском лицее, рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьеву о ее состоянии. Глава региона приехал навестить школьницу.

«Кровопотеря у нее была достаточно большой, потому что ее туда привезли, гемоглобин - 40. Это называется геморрагический шок 3-й степени. Самый тяжелый», - сказала Татьяна Мельник.

По словам медика, школьнице повезло, что ее вовремя привезли в больницу. Также она отметила работу химкинских врачей, которые грамотно оказали помощь пострадавшему ребенку.

«И бригада реанимационная... которая привезла к нам, тоже молодцы. В момент транспортировки состояние ребенка не ухудшилось», - добавила врач.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что девочка пришла в себя, разговаривает и помнит о том, что с ней произошло.

Накануне сообщалось, что ученицу лицея в Химках во время ссоры ранила ножом одноклассница. Видео с места конфликта опубликовала прокуратура Московской области.