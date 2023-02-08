Мишустин констатировал рост объемов выпуска техники и оборудования для армии

Михаил Мишустин объявил о субсидировании инвестиционных проектов для модернизации предприятий.

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил о росте объемов выпуска техники и оборудования для армии.

«Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования, другого нужного имущества. И сейчас надо активнее наращивать заводские мощности. Для этого Правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов для модернизации предприятий», - заметил Мишустин в ходе заседания Координационного совета.

Глава Правительства отметил, что значительные средства направляются на ремонт и изготовление новой техники, а также на поставки средств индивидуальной защиты, средств связи и ГСМ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ производит ракет ПВО столько же, сколько весь остальной мир.