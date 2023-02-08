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В МО РФ заявили, что в Харькове уничтожены цеха, где модернизировали беспилотники

15:08 08.02.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что также в уничтоженных цехах занимались модернизацией барражирующих боеприпасов.
В МО РФ заявили, что в Харькове уничтожены цеха, где модернизировали беспилотники
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили об уничтожении в Харькове цехов, где враг модернизировал барражирующие боеприпасы и беспилотники. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», - сказал Конашенков. 

Эти цеха попали в список украинских объектов, пораженных или уничтоженных оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Огневое поражение было нанесено 74 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам противника в 123 районах. 

Кроме этого, был поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе Красногоровки на территории ДНР. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы российских расчетов средств ПВО. Удалось сбить 10 вражеских беспилотников и 11 украинских снарядов РСЗО HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское (ЛНР), Скельки, Верхняя Криница (Запорожская область), Старая Збурьевка (Херсонская область), Трудовское, Куйбышево (ДНР), Табаевка (Харьковская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 382 самолетов, 206 вертолетов, 3 046 беспилотников, 403 ЗРК, 7 789 танков и других боевых бронированных машин, 1 011 боевых машин РСЗО, 4 022 орудий и минометов, а также 8 291 единицы специальной военной автотехники. 

Также Конашенков рассказал о об уничтожении складов боеприпасов украинских боевиков под Славянском и Авдеевкой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай  Баранов

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