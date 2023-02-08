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В МО РФ сообщили об уничтожении складов боеприпасов врага под Славянском и Авдеевкой

15:04 08.02.2023
Также официальный представитель МО РФ заявил о том, что российские штурмовые отряды ведут наступательные действия на Донецком направлении.
В МО РФ сообщили об уничтожении складов боеприпасов врага под Славянском и Авдеевкой
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает об уничтожении складов боеприпасов украинских боевиков. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районах населенных пунктов Авдеевка и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», - сказал Конашенков.

Также представитель российского оборонного ведомства заявил о том, что российские штурмовые отряды наступают на Донецком направлении. Конашенков озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике. По его словам, уничтожено более 140 украинских боевиков, танк, три пикапа, три автомобиля, а также буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, танковой и бригады морской пехоты в районах Угледара и Водяного. Суточные потери ВФУ в личном составе превысили 75 человек. В районах Новомихайловки, Угледара и Доброволья уничтожены три склада боеприпасов и горючего. На Херсонском направлении в районе населенного пункта Ольговка в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен украинский минометный расчет.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух украинских мехбригад в Харьковской области и в ЛНР. Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 35 человек. На Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад в ЛНР и в ДНР. Противник потерял более 130 своих бойцов и несколько единиц техники, также уничтожен склад боеприпасов.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении в Харькове цехов, где враг модернизировал барражирующие боеприпасы и беспилотники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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