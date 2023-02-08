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МИД РФ предупредил о реальной опасности прямого столкновения с США

Анна Касаткина
15:14 08.02.2023
Российская сторона категорически отвергла претензии Вашингтона относительно «несоблюдения» положений ДСНВ.
МИД РФ предупредил о реальной опасности прямого столкновения с США
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Тотальная гибридная война США против РФ создает реальную опасность прямого столкновения двух ядерных держав, на этом фоне требования Вашингтона обеспечить инспекцию российских объектов стратегических наступательных вооружений (СНВ) откровенно циничны. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Российская сторона категорически отвергает претензии Соединенных Штатов относительно «несоблюдения» положений Договора о СНВ (ДСНВ). В МИД напомнили, что он заключался в принципиально иных политических реалиях, а также о том, что политика США диаметрально противоположна целям ДСНВ, среди которых, в частности, упрочение стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве.

В ведомстве также отметили, что инспекционные процедуры были нарушены именно действиями Вашингтона, который ввел санкции против Москвы и фактически заблокировал возможности РФ для беспрепятственного проведения инспекций на территории США.

Проводимый Вашингтоном агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России «стратегическое поражение» на Украине делает невозможным ведение дел «как обычно», подчеркнули в МИД.

«США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны», - говорится в заявлении.

Более того, по российским объектам при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США пытался ударить киевский режим, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Китае назвали элиты США «безумными» за стремление развязать полномасштабный конфликт с Россией.

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