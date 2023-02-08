Правительство РФ обсуждает с бизнесом добровольный взнос из прибыли за 2022 год

Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что речи о повышении налогов не идет.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российское правительство обсуждает с представителями крупного бизнеса единоразовый добровольный взнос в бюджет из дохода, который был получен по итогам 2022 года, оказавшийся, по его словам, финансово удачным.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», - передает его слова «Интерфакс».

Как отметил Белоусов, вопрос об увеличении налогов не поднимается. Он уточнил, что подразумевается формат windfall tax, который означает однократное взимание налогов.

«Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует», - добавил первый вице-премьер.

Ранее заслуженный экономист РФ Андрей Марголин в беседе со «Звездой» объяснил прогноз МВФ на рост российской экономики. С его слов, это значит, что Международный валютный фонд признал свои ошибки и осознал, что сценарий «финансового краха» России из-за санкций оказался невозможным.