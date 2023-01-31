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Экономист Марголин объяснил прогноз МВФ на рост экономики России

Алексей Курильченко
12:40 31.01.2023
Доктор экономических наук призвал не расслабляться, так как дальнейший рост экономики в условиях давления возможен лишь при максимальной реализации экономического потенциала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Прогноз на рост российской экономики на 2023 год означает, что Международный валютный фонд (МВФ) признал свои ошибки и осознал, что сценарий «финансового краха» России из-за санкций оказался невозможным. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин.

«МВФ и другие международные организации считали, что падение российской экономики будет очень большим. В реальности все оказалось лучше, чем они предсказывали. Более оптимистичный прогноз является следствием того, что они признают собственные ошибки и несколько выше признают потенциал российской экономики», - рассказал экономист.

Эксперт заметил, что несмотря на ограничения экспорта российских энергоносителей, их поставки в другие страны продолжаются. Для этого существуют различные способы, которые позволяют минимизировать ущерб. То же самое касается и параллельного импорта. Эти факторы МВФ также учитывал при подготовке прогноза.

«Нам не стоит расслабляться, видя такой прогноз МВФ, потому что страна стоит перед очень серьезным вызовом. Надо консолидироваться перед лицом этих вызовов и в максимальной степени задействовать тот потенциал, который пока не до конца использован», - рассказал Марголин.

Экономист призвал увеличивать объемы инвестиций в экономику и делать инфраструктурные проекты. Еще один способ противостоять санкциям - суверенитет во всех сферах, в том числе экономика.

Напомним, согласно прогнозу МВФ, в 2023 году рост российской экономики составит 0,3%, а в 2024 году - 2,1%. При этом рост германской экономики составит лишь 0,1%, а британская и вовсе пойдет на спад.

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