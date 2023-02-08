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Пасечник заявил, что Киев скопил достаточное количество сил, чтобы атаковать в ЛНР

Тимур Шерзад
13:12 08.02.2023
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что ситуация на линии боевого соприкосновения в республике очень сложная.
Пасечник заявил, что Киев скопил достаточное количество сил, чтобы атаковать в ЛНР
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские боевики скопили достаточно сил, чтобы контратаковать в Луганской Народной Республике. 

«Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения», - сказал Пасечник в эфире «России 24».

Он добавил, что накопивший силы противник может контратаковать, чтобы вернуть утраченные им ранее территории. Именно это, подчеркнул врио главы ЛНР, является причиной сложности ситуации.

Ранее корреспондент «Звезды» Наталья Панталева показала, как российские «Орланы» не дают жить спокойно врагу в зоне спецоперации.

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