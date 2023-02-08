Пасечник заявил, что Киев скопил достаточное количество сил, чтобы атаковать в ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что ситуация на линии боевого соприкосновения в республике очень сложная.

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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские боевики скопили достаточно сил, чтобы контратаковать в Луганской Народной Республике.

«Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения», - сказал Пасечник в эфире «России 24».

Он добавил, что накопивший силы противник может контратаковать, чтобы вернуть утраченные им ранее территории. Именно это, подчеркнул врио главы ЛНР, является причиной сложности ситуации.

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