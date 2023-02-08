Архивист Аргунов заявил, что в число жертв оккупации Курска в ВОВ подлежит пересмотру

Германская оккупация, которая длилась 15 месяцев, обошлась городу в 10 тысяч умерших только от голода и эпидемий.

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Сегодня в Курске отмечают 80-летие освобождения города от немцев. Запланировано торжественное возложение цветов к Вечному огню на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне, чествование ветеранов, кинопоказы, реконструкция сражений.

На здании Дома пионеров установят красное знамя - как тогда, в 1943 году. Это был знак, что в Курске закончилась 15-месячная оккупация, во время которой от голода и эпидемий умерли 10 тысяч человек. Сколько было казнено немцами - точно не установлено до сих пор.

«Только в одном городе Курск было убито свыше 2 000 человек. Однако годы раскопок и исследования архивов показали, что жертв оккупации было значительно больше», - сообщил «Звезде» начальник отдела научно-исследовательской работы и информационного обеспечения ОКУ «Госархив Курской области» Олег Аргунов.

Курск освободила 60-я армия под командованием Ивана Черняховского. Стратегическую важность этой победы понимали все. Курск - крупный транспортный узел. Взятие города открывало перед Красной армией пути на оккупированные Белгород и Харьков.

Войскам вермахта пришлось отступить. В Третьем рейхе это воспринималось как большое унижение. Через несколько месяцев, летом, противник попытался вернуть город. Но Курская битва только подтвердила: шансов завоевать Россию нет. Стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии.

Ранее 80 лет победы в Сталинградской битвы отметили в Волгограде.