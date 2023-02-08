Число жертв взрыва газа в Ефремове возросло до шести

В Следственном комитете уточнили, что погибли три женщины и трое мужчин.

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Число жертв взрыва в жилой пятиэтажке в Ефремове возросло до шести. Об этом говорится в СУ СК России по Тульской области.

Как уточняется, в результате трагических событий, произошедших накануне, погибли три женщины и трое мужчин.

«В настоящее время имеются сведения о шести погибших, среди них три женщины и трое мужчин», - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящий момент рассматривается несколько версий ЧП. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование случившегося.