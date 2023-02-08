Цаликов вручил боевое знамя 27-му научному центру МО РФ

Руслан Цаликов выразил уверенность, что специалисты центра войск РХБЗ и дальше будут вносить весомый вклад в обороноспособность страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов вручил боевое знамя и грамоту президента РФ 27-му научному центру МО РФ.

«Вручение 27-му научному центру Министерства обороны Российской Федерации боевого знамени - важное событие в жизни вашего коллектива. Во все времена боевое знамя считалось главной военной реликвией», - отметил он на церемонии.

Церемония проходила в торжественной обстановке. На ней присутствовали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник 27-го научного центра Минобороны полковник Виктор Ковтун и личный состав центра, ветераны войск РХБЗ. Также из рук первого замглавы Минобороны получили госнаграды и дипломы наиболее отличившиеся специалисты.

Боевое знамя воинской части является официальным символом и воинской реликвией части. Оно олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции.

Летом прошлого года Руслан Цаликов дал интервью ведущей нашего телеканала Ирине Лосик в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022». Первый замминистра обороны напомнил, как Вооруженные силы помогали бороться с коронавирусом в России и в других странах, ответил на вопрос об информационных войнах и рассказал, как отечественная технология стала прообразом современного Интернета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов