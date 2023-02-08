РСЗО «Ураган» нанесли удар по позициям украинских боевиков в зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» Центрального военного округа, ведущих огонь по позиция украинских боевиков в ходе специальной военной операции (СВО).

Наши военнослужащие выдвигаются в зону выполнения задач, заряжают пусковые установки и наносят удар по выявленным целям. Украинские позиции выявляются с помощью беспилотников, они же корректируют ведение огня.

В ролике показаны кадры стрельб, снятых с разных ракурсов. Видно, как с направляющих вылетают ракеты. Также показана съемка с беспилотника попадания снарядов по цели. Отстрелявшись, боевые машины сворачиваются и уходят на другие позиции, чтобы не оказаться под ответным огнем.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки экипажей БМД-4М в тыловом районе СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов