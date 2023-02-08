МО РФ показало кадры подготовки экипажей БМД-4М в тыловом районе СВО

Тренировки проходят каждый день по несколько часов в условиях, максимально приближенных к боевым.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры подготовки экипажей БМД-4М в тыловом районе специальной военной операции (СВО).

Занятия проходят под руководством инструктора с учетом специфики проведения спецоперации. На записи военнослужащие занимают свои места в машине, затем выполняют поставленные задачи.

По условному противнику ведется огонь из 100-мм гладкоствольной пушки, а при более близком контакте - из 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ.

При отходе наводчик-оператор осуществил пуск дымов, под прикрытием которых механик-водитель на максимальной скорости покидает огневой рубеж, умело маневрируя между препятствиями.

Занятия проходят ежедневно и в интенсивном режиме. Во время тренировок воссоздается атмосфера реального боя.

БМД-4М - боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. Ее экипаж - три человека. В качестве десанта БМД-4М перевозит до шести человек. Удобство стрельбы обеспечивается лазерным дальномером, приборами ночного видения, тепловизором и средством сопровождения цели.

Ранее корреспондент «Звезды» Наталья Панталева показала, как «Орланы» не дают жить спокойно врагу в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов