Военнослужащих арктической бригады наградили боевыми медалями в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащим арктического соединения ВС РФ, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне спецоперации на Украине, вручили заслуженные награды.

Кадры церемонии, которая проходила вблизи линии соприкосновения, публикует Министерство обороны России. Наши военнослужащие получили ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Жукова и Суворова.

В описании к видео отмечается, что всего бойцы получили более 100 боевых госнаград. Также рассказано о достижениях военнослужащих арктической бригады в зоне СВО.

Начальник штаба мотострелкового батальона арктической бригады Сергей Зубков участвует в СВО с мая. Его подразделение после прорыва обороны противника закрепилось на важных позициях. В ближнем бою было уничтожено около 10 украинских боевиков. Вооруженные формирования Украины вынуждены были отступить. За те же сутки наши бойцы отбили еще две контратаки противника.

Стрелок-зенитчик Алексей Фомин принимает участие в СВО тоже с мая. Находясь на дежурстве, заметил приближающийся украинский самолет и сбил его ракетой ПЗРК.

После награждения состоялся концерт с участием артистов Ансамбля песни и пляски Северного флота.



Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов