Вдова отца Парфения рассказала, как священника убил украинский кассетный боеприпас в ЛНР

© Фото: ТРК «Звезда»

В израненной пулями и осколками Преображенской церкви еще до освобождения Соледара националисты оборудовали сразу несколько огневых точек. Били как по военным, так и по мирным жителям прямо из храма.

Украинские каратели не только укрываются в храмах, но и ведут настоящую охоту на священников. Так, жертвой целенаправленного обстрела стал отец Парфений, служивший в храме села Михайловка Кременского района. Кассетный боеприпас разорвался рядом с его машиной.

Отца Парфения, убитого украинскими боевиками, похоронили прямо рядом с его храмом. Овдовевшая матушка Наталья сейчас каждый день приходит на его могилу.

«Для меня он жив, у Бога все живы. Это был украинский обстрел. Это все безбожие вообще, поднимать руку на храм Божий - это сатанизм», - сказала она.

Свято-Димитриевский храм поселка Верхнеторецкое, наверное, самая разрушенная церковь во всем Донбассе. Украинские боевики при отступлении от злости били по ней артиллерией. Вокруг куча воронок, разорванные стены, снесенные купола. Внутри - разбитые подсвечники, лампады и люстры, растерзанные иконы, израненные лики святых.

Большой храм с толстыми, прочными, широкими каменными стенами не устоял. Обстрел был жесточайший, полностью обрушился основной свод. На стенах много отверстий от пуль. Практически полностью уничтожена вся церковная утварь. И лишь чудом уцелел образ Спасителя, однако рядом с головой Христа есть отметина от осколка, который повредил, но не разрушил этот крест.

Военнослужащий ВС РФ Михаил заявил, что Запад пропагандирует русофобию, а Украина давно «на этой игле», поэтому теперь киевский режим в этом «пьяном бреду» уничтожает местное население.

«Мы там видим и язычников. Это представители формирований, которые отказались от православия и откровенно практикуют языческие культы, "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.) с фашистской символикой - для них это не святыни, мы для них враги. У них свои идолы, свои боги, которым они поклоняются», - отмечает епископ Питирим.

Православное духовенство активно помогает российским воинам на передовой. Нашей съемочной группой при поддержке Троицкого храма города Королев была собрана и доставлена гуманитарная помощь на линию соприкосновения в район Кременной.

Боец с позывным Рэмбо выразил благодарность настоятелю Троицкого храма отцу Сергию, а также всем неравнодушным прихожанам, жертвователям и помощникам.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.