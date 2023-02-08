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В Алеппо российские военнослужащие спасли из-под завалов мужчину

Анна Назайкина
10:25 08.02.2023
Пострадавший при землетрясении несколько суток провел в неподвижном состоянии без воды и еды.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В сирийском Алеппо сегодня ночью военнослужащим батальона военной полиции ВС РФ удалось спасти из-под завалов пострадавшего при землетрясении мужчину.

После серии подземных толчков мужчина оказался под завалами. Несколько дней ему пришлось провести в неподвижном состоянии без воды и еды, пока его не спасли российские военнослужащие.

Военнослужащие российской группировки войск в Сирии помогают жителям регионов страны, пострадавших от стихийного бедствия.

В частности, удалось развернуть несколько пунктов выдачи гумпомощи. Военные раздают провизию, а также предметы первой необходимости жителям Сирии, оказавшимся в тяжелой ситуации после этих трагических событий.

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