В Алеппо российские военнослужащие спасли из-под завалов мужчину

Пострадавший при землетрясении несколько суток провел в неподвижном состоянии без воды и еды.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В сирийском Алеппо сегодня ночью военнослужащим батальона военной полиции ВС РФ удалось спасти из-под завалов пострадавшего при землетрясении мужчину.

После серии подземных толчков мужчина оказался под завалами. Несколько дней ему пришлось провести в неподвижном состоянии без воды и еды, пока его не спасли российские военнослужащие.

Военнослужащие российской группировки войск в Сирии помогают жителям регионов страны, пострадавших от стихийного бедствия.

В частности, удалось развернуть несколько пунктов выдачи гумпомощи. Военные раздают провизию, а также предметы первой необходимости жителям Сирии, оказавшимся в тяжелой ситуации после этих трагических событий.