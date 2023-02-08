Число погибших при землетрясении в Турции достигло 5 894

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 5 894 человек, еще 34 810 получили ранения.

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Количество жертв серии мощных землетрясений в Турции возросло до 5 894 человек. Об этом сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай на брифинге.

«На данный момент у нас 5 894 погибших, 34 тысячи 810 раненых», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что от стихийного бедствия пострадали также жители приграничных с Турцией государств. В частности, поступали сообщения о нескольких сотнях погибших в Сирии. Для помощи местному населению военнослужащие российской группировки войск (сил) в этой стране преступили к поискам людей под завалами. Соответствующий указ дал министр обороны России Сергей Шойгу.