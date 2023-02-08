Украинские боевики нанесли удар по Донецку из HIMARS

Украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS по Буденовскому и Калининскому районам Донецка.

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Украинские националисты в 23:26 во вторник нанесли ракетный удар по Донецку. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Выпущено 4 ракеты из РСЗО "Himars"», - отметили представители центра.

Под обстрелом из натовских реактивных систем оказались Буденовский и Калининский районы. Боевики вели огонь из населенного пункта Константиновка, сообщили в СЦКК.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты, которые поставляют на Украину РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, являются прямыми соучастниками тяжких военных преступлений националистов.