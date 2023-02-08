Украинские боевики нанесли удар по Донецку из HIMARS
Украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS по Буденовскому и Калининскому районам Донецка.
© Фото: Ximena Borrazas, Keystone Press Agency, Globallookpress
Украинские националисты в 23:26 во вторник нанесли ракетный удар по Донецку. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Выпущено 4 ракеты из РСЗО "Himars"», - отметили представители центра.
Под обстрелом из натовских реактивных систем оказались Буденовский и Калининский районы. Боевики вели огонь из населенного пункта Константиновка, сообщили в СЦКК.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты, которые поставляют на Украину РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, являются прямыми соучастниками тяжких военных преступлений националистов.