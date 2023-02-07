Минобороны организовало телемост между военными в зоне СВО и их родственниками в Екатеринбурге
Военнослужащие Центрального военного округа, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, смогли пообщаться с родными и близкими из Екатеринбурга в режиме телемоста. Кадры долгожданной встречи опубликовало Минобороны РФ.
«Сегодня был проведен телемост. Участниками мероприятия стали члены семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО. Они смогли пообщаться с близкими, узнать, как у них дела, передать приветы. Такие мероприятия проводятся регулярно», - рассказал заместитель командира мотострелкового полка по военно-политической работе Сергей.
В ходе встречи родственники военнослужащих выразили слова поддержки и передали приветы участникам СВО.
«Было очень приятно и тепло. Повеяло домом от родных, то что мы с глазу на глаз пообщались, увиделись. Это очень поднимает боевой дух. Нас ждут и любят. Спасибо командованию за возможность пообщаться с близкими. Стараемся здесь ради наших детей и семей, чтобы их будущее никаким образом не было сопряжено с теми трудностями, которые встречаются на передовой. Мы обязательно победим», - пообещал старший стрелок с позывным «Сахалин».
В завершении мероприятия близкие военнослужащих пожелали им скорейшей победы, а также заверили защитников Отечества в самом главном - что их ждут дома.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов