Минобороны организовало телемост между военными в зоне СВО и их родственниками в Екатеринбурге

Телемосты между участниками СВО и их родственниками проводятся регулярно для поднятия боевого духа военнослужащих и информирования членов из семей.

© Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Центрального военного округа, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, смогли пообщаться с родными и близкими из Екатеринбурга в режиме телемоста. Кадры долгожданной встречи опубликовало Минобороны РФ.

«Сегодня был проведен телемост. Участниками мероприятия стали члены семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО. Они смогли пообщаться с близкими, узнать, как у них дела, передать приветы. Такие мероприятия проводятся регулярно», - рассказал заместитель командира мотострелкового полка по военно-политической работе Сергей.

В ходе встречи родственники военнослужащих выразили слова поддержки и передали приветы участникам СВО.

«Было очень приятно и тепло. Повеяло домом от родных, то что мы с глазу на глаз пообщались, увиделись. Это очень поднимает боевой дух. Нас ждут и любят. Спасибо командованию за возможность пообщаться с близкими. Стараемся здесь ради наших детей и семей, чтобы их будущее никаким образом не было сопряжено с теми трудностями, которые встречаются на передовой. Мы обязательно победим», - пообещал старший стрелок с позывным «Сахалин».

В завершении мероприятия близкие военнослужащих пожелали им скорейшей победы, а также заверили защитников Отечества в самом главном - что их ждут дома.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов