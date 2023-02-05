Армия МО РФ организовало телемост с мотострелками в зоне СВО и их близкими в Новосибирской области Присутствующий на видеосвязи губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал откликнуться в случае просьб и предложений от близких военнослужащих. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры проведения телемоста, в ходе которого военнослужащие Центрального военного округа, участвующие в специальной военной операции, смогли пообщаться со своими родными и близкими. Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО увиделись с родственниками из Новосибирской области, услышав от родственников теплые слова поддержки. Также на видеосвязи присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который пообещал откликнуться в случае получения просьб и предложений родственников военнослужащих-участников спецоперации. Ранее Минобороны России провело телемост с военнослужащими, находящимися в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине и их близкими в Челябинске. Такое мероприятие организовывается регулярно для поднятие боевого духа бойцов ВС РФ и информирования их родных. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика