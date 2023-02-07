Штурмовики ВДВ при поддержке артиллерии освободили населенные пункты в зоне СВО

Штурмовые подразделения ВДВ России освобождают населенные пункты от украинских националистов в зоне СВО. В работе им помогают артиллеристы и операторы БПЛА.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России публикует кадры боевой работы штурмового подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), военнослужащие которого в настоящее время освобождают населенные пункты от украинских националистов в зоне СВО.

Российские штурмовики действуют при массированной огневой поддержке расчетов артиллерии и экипажей боевых машин десанта БМД-2. Огнем пулеметных расчетов осуществляется подавление снайперских позиций противника.

Командир штурмовой группы рассказал о незаменимой помощи, которую оказывают им артиллеристы.

«Артиллеристы уже также в нашей семье - не нужно никаких дополнительных команд, уточнений, понимаем друг друга с полуслова», - объяснил военнослужащий.

Кроме того, при проведении штурмовых действий бойцы ВДВ взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые с воздуха выявляют позиции и огневые точки противника, а также корректируют направление атаки штурмовиков.

Ранее МО РФ опубликовало кадры подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв», которые тренировались поражать цели огнем, корректируемым с малоразмерных беспилотников. С помощью дронов прицельно-навигационная система российских боевых машин получает дополнительный обзор, что позволяет ей контролировать больше пространства вокруг себя.