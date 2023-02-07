В Турцию прибыли более ста спасателей из России

Более 100 сотрудников МЧС РФ и медиков прибыли в Турцию, чтобы помочь местным спасателям ликвидировать последствия ЧП. Они привезли собой эндоскопы, георадары и тепловизоры.

© Фото: ТРК «Звезда»

В аэропорту турецкого города Адана приземлился самолет МЧС РФ, на котором в страну прибыли более ста российских спасателей и медиков. Они будут помогать своим коллегам и жителям Турции обнаруживать и спасать людей из-под завалов.

Для этого сотрудники МЧС РФ привезли с собой девять единиц специальной техники и все необходимое для аварийно-спасательных операций оборудование. В том числе акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, а также георадары, тепловизоры и эндоскопы.

Ранее представитель АФАД Орхан Татар заявил, что в течение первых 20 часов после землетрясения удалось спасти 7340 человек. Он также отметил, что вместе с этим количество привлекаемых специалистов и техники продолжает увеличиваться. Напомним, что всего в результате стихийного бедствия в Турции пострадали почти 15 000 жителей.