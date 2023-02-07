В стране и мире В Дамаске приземлился самолет с 45 тоннами гумпомощи от Ирана Семен Лавров Самолет из Ирана, на борту которого находятся 45 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в результате серии мощных землетрясений жителей Сирии, приземлился в Дамаске. © Фото: Anas Alkharboutli, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Самолет с гуманитарной помощью из Ирана приземлился в Дамаске. Об этом сообщает сирийское агентство САНА. «Иранский самолет, на борту которого находится гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения, прибыл в международный аэропорт Дамаска», - говорится в публикации. Всего данный на данный авиаборт погружено 45 тонн гуманитарной помощи, отмечается в тексте. Из-за мощных землетрясений на территории Турции и приграничных государств, включая Сирию, ранения получили десятки тысяч человек. Ранее представитель турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям сообщил о почти 2400 погибших и около 15 000 пострадавших. По последним данным, в Сирии ЧП унесло жизни более 700 человек. Экспертное мнение и аналитика