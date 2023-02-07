Bloomberg: в США могут ввести пошлину 200% на алюминий из РФ

В США обсуждают введение пошлины в размере 200% на алюминий из РФ и ожидают по данному вопросу согласия президента, пишет Bloomberg.

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Соединенные Штаты могут обложить пошлиной в размере 200% алюминий из России. Данную информацию опубликовал Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением ситуации.

«Мы рассматриваем такой вариант», - заявил он.

При этом в публикации отмечается, что Джо Байден пока не согласовал данную меру.

Она, по словам собеседника Bloomberg, обсуждается уже несколько месяцев. Всему виной слишком низкие цены на российский алюминий, которые мешают американским компаниям торговать этим металлом по комфортной для них стоимости.

А в Белом доме, как пишет Bloomberg, опасаются последствий для экономики США, поскольку введение 200-процентной пошлины будет означать фактически прекращение импорта данного металла из РФ, который составляет 10% от общего количества ввозимого в Штаты алюминия.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Америка не сможет ослабить экономику России с помощью санкций. В дипмиссии также отметили бессмысленность очередных рестрикций.