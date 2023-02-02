Посольство России заявило, что санкции США не достигнут заявленной цели

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Вашингтон может сколь угодно долго упражняться в изобретении новых и новых санкций в отношении России, США все равно не достигнут заявленной цели по ослаблению экономики РФ. Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на очередной пакет антироссийский санкций, введенный администрацией США с 1 февраля «за якобы нарушения запретов в сфере оборота военной продукции».

В российской дипмиссии сравнили санкционный прессинг США с маховиком, «докрасна раскрученной американскими властями санкционной машины», которая «плодит многочисленные ограничения, задевая "и своих, и чужих"». И подчеркнули бессмысленность очередных жесткий рестрикций для экономики России.

«Российская экономика - далеко не в руинах, как некоторые на Западе надеялись. Равно как и отечественная промышленность, которая в том числе благодаря - и вопреки - экономическим барьерам все больше рассчитывает на собственные силы», - отметили в российской дипмиссии.

В российском посольстве выразили уверенность, что «незаконные шаги американцев не достигнут заявленной цели».