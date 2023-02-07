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В Ефремове после взрыва пятиэтажки ввели режим ЧС

Семен Лавров
23:51 07.02.2023
После взрыва газа в пятиэтажке, в результате которого погибли пять человек, мэр города Ефремова Балтабаев ввел режим ЧС муниципального уровня.
В Ефремове после взрыва пятиэтажки ввели режим ЧС
© Фото: baltabaevSG, Telegram
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В городе Ефремов Тульской области, где во вторник прогремел взрыв газа в пятиэтажном доме, объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Балтабаев.

«С нашей стороны объявлено ЧС со стороны города, губернатор сказал, что каждой семье, каждому пострадавшему будет оказана помощь», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что, согласно последним данным, в результате взрыва обрушились несколько квартир пятиэтажки. Погибли 5 человек.

Ранее МЧС опубликовало информацию об инциденте. Из нее следует, что спасателям удалось спасти из-под завалов несколько человек. Над дальнейшей ликвидацией последствий взрыва работают 12 единиц спецтехники и 42 спасателя.

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