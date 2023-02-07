Bloombegr: США намерены продать Польше HIMARS на $10 млрд

По неподтвержденной американским правительством информации, США планируют продать Польше РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним на $10 млрд.

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Вашингтон может заключить с Варшавой контракт на поставку крупной партии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Bloombegr со ссылкой на неназванных чиновников.

«США планируют продать Польше ракетные системы HIMARS примерно на 10 миллиардов долларов», - говорится в публикации.

Кроме того, согласно их данным, речь идет также о боеприпасах к данным системам вооружения.

На данный момент официальный комментарий от американского правительства получить не удалось, сообщило агентство.

Ранее Bloomberg опубликовал информацию, которую подтвердили в Пентагоне, о том, что США намерены передать Украине снаряды увеличенной дальности для HIMARS. Кроме того, согласно сообщению пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, Киев получит военную помощь на сумму в 2,2 млрд долларов.