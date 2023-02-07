В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Пользователи «ВКонтакте» из некоторых регионов страны пожаловались на сбой в работе сервисов.

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Сервис Downdetector сообщил о сбое работы социальной сети «ВКонтакте». На данную проблему пожаловались пользователи из Москвы, Петербурга и других российских городов.О причинах проблем пока ничего не сообщается. Руководство «ВКонтакте» работает над восстановлением доступа.



«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме»,- сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».

Напомним, что вчера пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервисам «Яндекса». Поступали многочисленные жалобы о сбоях в работе музыки и карт.