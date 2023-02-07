Корреспондент «Звезды» показала автономный лагерь прибывших в Турцию российских спасателей

Автономный лагерь спасатель может работать в любой точке мира.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил район землетрясения зоной чрезвычайной ситуации. В десяти наиболее пострадавших провинциях на три месяца введено чрезвычайное положение. Стихия затронула площадь с населением порядка 13 миллионов человек. По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 3 549 человек, ранены - более 21 тысячи человек. Российские спасатели уже прибыли в один из самых пострадавших районов - Кахраман-Мараш.

Сотрудники МЧС сооружают лагерь спасателей. В каждом таком лагере находятся кухня, спальные места и медицинское сопровождение. В одном лагере может располагаться 15 человек. Он может работать в любой точке мира.

В рюкзаке спасателя - обмундирование, которое пригодится для ликвидации последствий ЧС и помощи людям, разные комплекты одежды, включая боевую одежду пожарного.

«Основная группа разведки уже поехала на место проводить рекогносцировку и осматривать завалы. Оставшиеся люди сейчас собирают лагерь, в котором будет проживать 60 человек. Максимально автономный, аналогов ему в мире нет, насколько мне известно. Можем выезжать в любую точку земного шара и быть автономными бесконечное время. Нам нужно только подвозить топливо, питание», - рассказывает заместитель начальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» Игорь Акваев.

В лагере спасателей есть импровизированная плитка и чайник.

«Для каждого спасателя существует рацион суточный - в нем все необходимое вплоть до жевательной резинки. Витамины, тушенка, даже горелка есть персональная, есть чай, есть сахар, кофе, есть напитки», - говорит спасатель Андрей Туманов.

На сухом пайке спасатель может продержаться целые сутки и в любых условиях.

Ранее ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института Алексей Коновалов в беседе со «Звездой» предположил, что в Турции могло произойти «парное землетрясение» и первые толчки спровоцировали последующие.